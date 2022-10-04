"Ніжні грози": слухайте нову баладу співачки Ольги Баландюх та піаністки Христини Федорняк

Пісня "Ніжні грози" має певний філософський контекст. Ця композиція про те, як людина бореться із собою, шукає кольорові мрії на своєму шляху, долає перешкоди й намагається зі всіх сил триматись за життя. Слухайте ліричну музичну роботу!

Музика, аранжування та запис у виконанні Христини Федорняк, а лірика, вокальне аранжування та відео створила Ольга Баландюх.

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"Там, де ти шукаєш сни, на краю гори" – метафора, яка окреслює людину, що майже втратила надію та жагу до життя і єдиним місцем порятунку є "край її світу", у її думках, де вона подумками-руками хоче огорнути небо, щоб воно її звільнило і дало наснагу.

"Я вже в тобі, я крапля, я вода, між нами починається нове життя". Пройшовши боротьбу внутрішнього світу, людина починає робити кроки на зустріч зі справжнім Я: "між нами починається нове життя" – як сприйняття себе і злиття старої версії з новим вдосконаленим образом.

"Люблю весняні твої ніжні грози, сумуючи дощем". Ніжні грози як образ весни, початок нового та прекрасного, як кольорові сни та мрії. Але завжди стає сумно, коли все задумане, всі мрії, не встигли здійснитись, зруйнувались під впливом чогось, а весна пройшла і разом з нею сподівання.

"Полетіти до небес, в кольорові сни. Під зливою сердець знайду твоє". Попри перешкоди та втому, людина все одно продовжує боротьбу за своє життя, за свої мрії. Злива сердець – як ряд випробувань, як постійний пошук, але крізь всі труднощі людина змогла знайти світло у коханій людині ("знайду твоє"). І те серце приносить лише силу.

"Вмить стало тихо, це гроза пішла, так граціозно в темряві зника". Кожна історія, кожен життєвий шлях чи певний його відрізок має свій кінець: стихає, зникає і розчиняється у темряві.

Слухати пісню Ольга Баландюх & Христина Федорняк – Ніжні грози:

Довідка:

Ольга Баландюх – співачка та скрипалька, є учасницею талант-шоу "Голос країни 2020" в команді Тіни Кароль, учасниця опери-міфу "Ukraine-Terra Incognita", учасниця міжнародного джаз-фестивалю Jazz Bez XX, у складі львівського етногурту KURBASY брала участь в концерті української музики "Ковчег Україна". Також в співачки є проєкт, який називається "Голос Української Природи".

– співачка та скрипалька, є учасницею талант-шоу "Голос країни 2020" в команді Тіни Кароль, учасниця опери-міфу "Ukraine-Terra Incognita", учасниця міжнародного джаз-фестивалю Jazz Bez XX, у складі львівського етногурту KURBASY брала участь в концерті української музики "Ковчег Україна". Також в співачки є проєкт, який називається "Голос Української Природи". Христина Федорняк – піаністка, лауреат міжнародних фортепіанних конкурсів, учасниця китайського фестивалю "Yuyuan road" в Шанхаї, міжнародного джаз-фестивалю "Jazz Bez XX", засновниця музичної школи Owl music school.

Слова пісні Ольга Баландюх & Христина Федорняк – Ніжні грози:

1. Там, де ти шукаєш сни

На краю гори

Руками догори

Небо лоскотати

Приспів:

Я вже в тобі.

Я крапля. Я вода.

Між нами починається нове життя.

Люблю весняні твої ніжні грози,

сумуючи дощем.

Люблю весняні твої ніжні грози,

вмивають мої сльози.

2. Полетіти до небес

в кольорові сни

Під зливою сердець

знайду твоє.

Приспів.

Вмить стало тихо...

Це гроза пішла.

Так граціозно в темряві зника.

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