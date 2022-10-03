Історія гуцула: T.HUTSULS презентують свій третій сингл "Сум вівчара"

"Сум вівчара" – третій сингл молодого колоритного гурту із Коломиї T.HUTSULS. Новинка – стильний і чуттєвий мікс автентичного та сучасного звучання. Мелодика гуцульського краю, звуки Карпатських гір переплітаються із трендовим саундом.

Звуки цимбалів і сопілки подумки переносять слухача високо у гори, де у затишній, гуцульській, оселі проникливим жіночим голосом оповідається загадкова історія вівчара: "А в горах синіх, десь серед трав соснам вітер пісню співав. Там стояв гуцул, гірко ридав, свою дівчину назавжди втрачав…".

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"Сум вівчара" – третій сингл T.HUTSULS (два попередні – "Нічна" (2021) і "Хвилями" (2022).

"Сум вівчара" – хоч і сумна, але світла історія про кохання, в унісон з яким твориться музика, розквітають краєвиди гір і незмінними залишаються як закономірності у природі та житті людини, так і одвічний зв'язок між ними.

"…Я собі сопілку зроблю, та й вона заграє – на вершинах полонинських світанок засяє", – сумна історія кохання гуцула все ж має оптимістичний фінал: світанок неодмінно подарує новий день, нові мелодії, нові емоції та почуття.

Команда відеопродакшну Hutsul-Art Production уже готує до пісні не менш колоритний кліп, зйомки якого відбулися у самому серці Карпат.

T.HUTSULS – новий яскравий музичний проєкт масштабного культурологічного руху Hutsul Planet.

Сучасний саунд у поєднанні з унікальними звуками гуцульських народних інструментів – цимбалів, трембіти, дримби, сопілки, флояри, дуди... Тренди у музиці, переплетені з автентикою. Модно й неординарно, стильно й експресивно, мелодійно й емоційно. І при цьому – обов'язково щиро, вільно та правдиво. Тільки – true!

Гурт T.HUTSULS створено у прикарпатському місті Коломия восени 2021 р. Це команда однодумців, яких поєднала творчість. Вони з різних куточків України. Об'єднані та натхненні однією ідеєю – творити музику, в якій живе наше, українське, коріння. "Правдиві гуцули" розкривають етнокод – через фолк, поп, рок, електронну музику.

Слухати пісню T.HUTSULS – Сум вівчара:

Слова пісні T.HUTSULS – Сум вівчара:

А в горах синіх, десь серед трав

Соснам вітер пісню співав.

Там стояв гуцул, гірко ридав,

Свою дівчину назавжди втрачав.

Приспів:

На високій полонині вітер повіває,

Сидить вівчар молоденький та й сумно співає:

Я собі сопілку зроблю, та й вона заграє –

На вершинах полонинських світанок засяє.

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