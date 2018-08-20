Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Ніжна Катя Осадча у розкішній сукні вразила фанатів

  • 91
Катя Осадча потішила ніжним образом - фото 1
Катя Осадча потішила ніжним образом / instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча підкорила шанувальників чарівним вбранням в Одесі.

34-річна українська журналістка та ведуча "Світського життя" Катя Осадча активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 950 тисяч користувачів. Там красуня ділиться кадрами зі своїх звичайних буднів, а також промо нових проектів. Нещодавно кохана Юрія Горбунова показала свій ефектний образ на одному з заходів в Одесі. Катерина у розкішній сукні настільки припала до душі фанатам, що вони засипали телеведучу компліментами.

І ще: Настя Каменських оголила свій бюст, а Наталя Могилевська – розкішні ноги

#happymoments #odesa #odesa2018

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Читайте також: Танці з зірками: як Єфросиніна відреагувала на участь Оксани Марченко у шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз