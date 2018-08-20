Ніжна Катя Осадча у розкішній сукні вразила фанатів

Українська телеведуча Катерина Осадча підкорила шанувальників чарівним вбранням в Одесі.

34-річна українська журналістка та ведуча "Світського життя" Катя Осадча активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 950 тисяч користувачів. Там красуня ділиться кадрами зі своїх звичайних буднів, а також промо нових проектів. Нещодавно кохана Юрія Горбунова показала свій ефектний образ на одному з заходів в Одесі. Катерина у розкішній сукні настільки припала до душі фанатам, що вони засипали телеведучу компліментами.

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#happymoments #odesa #odesa2018 Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 18 Авг 2018 в 1:55 PDT

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