Науковці назвали суттєву перевагу вищої освіти

Учені уми вирішили провести цікаве дослідження, аби виявити, який же має вплив вища освіта на людину. Відразу ж зазначимо, що позитив у навчанні у виші однозначно є. Який – читайте далі!

Учені з Національного інституту охорони здоров'я США визначили, що вища освіта може впливати на поведінку людей, що вживають алкоголь, і знижувати ризик розвитку у них алкогольної залежності.

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У рамках дослідження вчені вивчили медичні дані 780 тисяч осіб, і виявили, що додаткові 3,6 року навчання можуть знизити ризик розвитку залежності від спиртного.

Фахівці також відзначили, що люди з незакінченою та середньою освітою частіше зловживають пивом і сидром, натомість люди з вищою освітою віддають перевагу вину.

Люди з вищою освітою віддають перевагу вину

Цікаво, що зв'язок між рівнем освіти та тягою до спиртного виявився значно вираженішим у жінок.

Учені відзначили, що в дослідженні брали участь лише жителі англомовних країн, тому його варто розширити, охопивши представників інших держав.

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