Ніякого Маріо: Nintendo відмовилася від випуску мобільних ігор

Японська компанія Nintendo змінила життя багатьох людей за допомогою своїх найпопулярніших консолей: остання з них, Nintendo Switch і Switch Lite; а також ігри, такі як Super Mario і Legend of Zelda.

Кілька років тому Nintendo теж почала створювати ігри для мобільних телефонів.

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Однак, компанія не досягла такого великого успіху, як на своїх консолях. В останніх новинах кажуть, що Nintendo може, нарешті, припинити випускати ігри для мобільних телефонів.

Bloomberg повідомляє, що президент Nintendo Shuntaro Furukawa ще в травні заявив, що "ми не обов'язково будемо продовжувати випускати багато нових додатків для ринку мобільних пристроїв". Ця заява не стала великим сюрпризом, оскільки компанія не побачила збільшення продажів, як це зробили конкуренти в період з лютого по травень під час пандемії COVID-19.

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