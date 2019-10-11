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Чому горять щоки: лікарі назвали причини

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Горять щоки - фото 1
Горять щоки / magiya

Коли у людини горять щоки, виникає багато забобонів. Чи так це насправді?

Яскравий колір і відчуття жару в області щік виникають настільки раптово, що забобонні люди заявляють про те, що хтось згадує людину або лає її.

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Щоки червоніють у мороз, адже кров при переохолодженні шкіри має циркулювати активно, буквально доливати до неї, щоб вирівняти температуру і виключити обмороження. Однак в сильну спеку відбувається те ж саме. Організм бореться з температурними інверсіями, намагаючись виключити перегрів, і посилаючи кров до поверхні шкіри, на провітрюваних ділянки, де є більше шансів її дещо остудити.

Чому горять щоки - фото 360942
Чому горять щоки

Що робити, щоб щоки не горіли?

Варто виключити різкі перепади температур, тоді кров не буде доливати до лиця. Якщо почервоніння пов'язано з першими ознаками застуди, допомагають м'ятні таблетки. При сильному дискомфорті від припливу крові до обличчя можна лягти і трохи перепочити, і те ж саме актуально, якщо ви прийшли зі спеки або з морозу.

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Джерело: medicalnewstoday
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