IKEA представила затишний та екологічний будинок на колесах: фото

Знаменитий шведський виробник меблів та аксесуарів для дому IKEA представив унікальний проєкт трейлеру Tiny Home Project. Незвичайний кемпер створений спільно з американською фірмою Escape Homes, що спеціалізується на виробництві будинків на колесах.

Двовісний трейлер Tiny Home побудований на базі моделі Vista Boho XL. Житлова площа кемпера становить 17,3 м². У ньому є все необхідне для комфортного проживання: затишна вітальня з обідньою зоною, кухня, спальня і ванна кімната. Головною ідеєю було зробити будинок на колесах максимально екологічним, тому в його конструкції використовуються природні матеріали, а для отримання електроенергії на даху встановили дві сонячні панелі, які забезпечують роботу побутових приладів і освітлення.

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На створення незвичайного будинку на колесах пішло пів року, з яких два місяці зайняв підбір необхідних меблів і аксесуарів з каталогу IKEA. Зокрема, знаменитий шведський виробник виконав робочу поверхню Skogsa з дерева і шпони з мийкою і невеликою плитою, є кухонні меблі Kungbacka, розкладний дерев'яний стіл Norden, ліжко з вбудованими ящиками, підвісні стелажі і багато іншого. Щоб візуально збільшити простір, стіни кемпера пофарбували в білий колір, а підлога і стеля виконані зі світлого дерева.

За словами керівника Escape Homes Дена Добровольські, через пандемію коронавірусу будинки на колесах стали користуватися підвищеним попитом у людей, які бажають мінімізувати соціальне спілкування. А спільний проєкт зі шведською компанією може стати новим напрямком у створенні екологічно чистих мобільних будинків.

Вартість кемпера Tiny House без шведських меблів становить 47 550 доларів, а якщо додати в нього всю цю красу від IKEA, то ціна підніметься до 63 350 доларів.

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