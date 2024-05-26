Nissan випустив незвичайні парфуми: їхній аромат вражає

Автомобільний виробник Nissan випустив нові парфуми. А пахнуть вони, як би це дивно не звучало, шинами.

Вони також пахнуть вишневим цвітом, адже Японія всесвітньо відома своїми вишнями, які цвітуть навесні. Так, це надзвичайно дивне поєднання, і так, це легальні парфуми. Аромат називається Smell My Dust, пише Motor1.

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Nissan не повідомляє, як отримати флакон, але його анонс збігається з майбутніми перегонами Формули E, що відбуваються цими вихідними в Шанхаї. Це перший раз, коли серія електромобілів поїде до Шанхаю, і Nissan сподівається привернути додаткову увагу своїм новим ароматом. Очевидно, дивні парфуми та одеколони популярні серед молодого покоління.

Nissan співпрацював з парфумерною лабораторією в Шанхаї, щоб втілити цей аромат в життя. Точний склад невідомий, хоча Top Gear стверджує, що при його створенні використовувалися шматочки пилу від шин. Цього року Nissan добре виступив у Формулі E, здобувши шість фінішів на подіумі та одну перемогу в гонках, і наразі посідає третє місце в загальному заліку. І ось як команда вирішила це відсвяткувати.

Парфум пахне автомобільними шинами: дивіться відео

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Однак це не перша пляшка з фірмовими запахами Nissan. На сайті Nissanperfume.com є ціла лінійка ароматичних автомобільних пропозицій, включаючи пікантні аромати Armada, GTR, Patrol та 350Z – останній з яких описується як "охолоджуючий аромат", що викликає "відчуття чистоти". Це змушує нас замислитися, як можна описати Smell My Dust. Повітряний аромат земних насолод, поєднаний із сутністю автомобільних витівок на стоянці.