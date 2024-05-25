Компанія Ferrari переходить на електрокари: коли очікувати перше авто

Ferrari планує випустити свій перший електромобіль до кінця 2025 року. Ця подія має стати однією з найбільших змін в історії Ferrari.

Також виробник спорткарів збільшує виробництво гібридів, які почав робити близько 10 років тому. Передбачається, що до 2026 року на електрокари і гібриди припадатиме 60% всіх авто Ferrari. Про це йдеться на платформі УкрАвтопрому.

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Далі частка "електричок" зростатиме і до 2030 року становитиме 40% всіх машин. Загальні інвестиції в напрям становитимуть 4,4 млрд євро.

Стати екологічнішим важливо, особливо для компанії класу "люкс", оскільки компанія класу "люкс" виробляє емоційний та символічний, а не функціональний продукт, – говорить генеральний директор Бенедетто Вінья.

Для конструкторів Ferrari це означає, що вони працюють не просто в компанії сектору "люкс", а фактично в технологічному стартапі, який має перевинаходити свої автівки знову. Конкуренти на ринку теж нові: окрім спорткарів Tesla Roadster, це також китайський виробник електромобілів BYD, який вже представив свій повністю електричний суперкар за $240 тис. Також свій електромобіль готує давній італійський суперник Lamborghini.

Для того, щоб втрутитись в електричні перегони, Ferrari будує в Італії новий завод, який виготовлятиме електродвигуни та інвертори. Крім цього, компанія відкрила інноваційну дослідницьку лабораторію акумуляторів. Наразі Ferrari не планує самостійно робити акумулятори, але ділитиметься результатами досліджень зі своїми постачальниками.

Компанії доводиться вирішувати нехарактерні для інших виробників електрокарів проблеми. Наприклад, двигуни таких машин майже безшумні, що неприйнятно для любителів ревіння моторів Ferrari. Тому в компанії обіцяють встановити звукові генератори, які "озвучуватимуть" двигуни.

Коли ми говоримо про розкішні автомобілі, ми говоримо про емоції, які ми можемо дати нашим клієнтам. Ми не говоримо про функціональність електромобілів, як роблять ті, кого ви бачите на дорогах. Ми не маємо сумнівів, що можемо надати нашим клієнтам унікальний досвід, оскільки здатні використовувати технології унікальним способом. Це те, чим наша компанія займається з моменту свого створення, — говорить Вінья.

Водночас поки що компанія не забуває і про традиції. На початку травня вона презентувала дві нові моделі 12Cilindri та 12Cilindri Spider, оснащені саме бензиновими двигунами. Вартість цих моделей становить 395 та 435 тис. євро відповідно.

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