Може коштувати як в Європі: експерт про можливе здорожчання бензину

Уряд пропонує підвищити податок на пальне в Україні. А це може призвести до зростання цін на пальне, схожих до тих, що спостерігаються в Європі. Підвищення акцизу буде здійснюватися поетапно, починаючи з липня цього року.

Засновник компанії "Прайм" Дмитро Льовушкін наголошує, що цей крок виконує рекомендацію Європейського Союзу щодо наближення законодавства України до стандартів ЄС у сфері оподаткування. Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

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Скільки може коштувати бензин

Цю рекомендацію можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет. Тому уряд, довго не вагаючись, прийняв рішення збільшити акциз на пальне,

– наголосив експерт.

За словами Льовушкіна, коли Україна повністю виконає рекомендації ЄС, ціни на пальне можуть зрости до рівня, аналогічного до європейського, що складе близько 75 – 80 гривень за літр.



Літр бензину може коштувати до 80 гривень / Фото freepik

Проте, існують думки, що підвищення акцизу може призвести до низки негативних наслідків, таких як розбалансування ринку, зниження виробництва та залежність від імпорту. Також, деякі експерти вказують на те, що це рішення було прийняте на підставі застарілих рекомендацій ЄС, які навіть в самому союзі не виконуються.

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Варто зауважити, що Кабінет Міністрів України розробив проєкт Закону, який передбачає поступове підвищення акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перше підвищення має відбутися вже цього літа.