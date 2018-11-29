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Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano

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Оновлений Nissan Murano - фото 1
Оновлений Nissan Murano

Компанія Nissan представила у Лос-Анджелесі оновлений Murano. Кросоверу третього покоління трохи підправили зовнішність, розширили палітру кольорів кузова та переглянули список оснащення.

Оновлений Nissan Murano можна відрізнити завдяки зміненій решітці радіатора, новому передньому бамперу з трикутними секціями протитуманних фар, оновленим заднім ліхтарям і колесам іншого дизайну. У салоні змінилися тільки матеріали обробки: у топовій американській версії Platinum сидіння оброблені напіваніліновою шкірою з перфорованими і стьобаними секціями.

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Оновлений Murano відтепер оснащується бічними подушками безпеки для пасажирів другого ряду та подушкою для колін переднього пасажира. Опціонально запропонований комплекс систем безпеки Safety Shield 360 з функцією екстреного гальмування, визначення пішоходів, автоматичного гальмування при русі заднім ходом, системами контролю сліпих зон і утримання в смузі.

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Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano - фото 292240

Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano - фото 292243

Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano - фото 292244

Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano - фото 292245

Американським покупцям доступно три нових відтінки кузова: Sunset Drift Chromaflair, Mocha Almond Pearl і Deep Blue Pearl. Двигун залишився тим самим. Це 3,5-літровий "атмосферник", що видає 263 кінських сили і 325 Нм моменту. Коробка – варіатор Xtronic. Привід може бути переднім або повним.

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Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano - фото 292248
Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano - фото 292247
Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano - фото 292246

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Джерело: motor
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