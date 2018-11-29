Hyundai розсекретила великий кросовер Palisade

Великий кросовер Hyundai Palisade показали у Лос-Анджелесі. Флагман корейської марки побудований на новій платформі, оснащений бензиновим V6, кнопковим селектором трансмісії та повним приводом HTRAC зі спеціальними налаштуваннями для руху по снігу.

Структурна жорсткість нового "візка" посилена шляхом використання високоміцних сортів сталі у зонах деформації та місцях кріплення підвіски. Довжина Hyundai Palisade становить 4981 міліметр, ширина – 1976, висота – 1750 міліметрів. Колісна база кросовера дорівнює 2901 міліметр. Коефіцієнт лобового опору – 0,33, досягнутий завдяки оптимізації кута нахилу передніх стійок, бічному облицюванню заднього спойлера, а також використанню аеродинамічних панелей і дефлекторів.

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Hyundai Palisade – великий кросове компанії

Під капотом корейського флагмана встановлений 3,8-літровий V6 з системою безступеневої зміни фаз газорозподілу Dual CVVT і безпосереднім уприскуванням. Віддача двигуна становить 295 кінських сил і 355 Нм крутного моменту. Коробка – восьмидіапазонний "автомат". Привід може бути переднім або повним HTRAС з можливістю примусового блокування. Система вибору режимів руху Drive Mode пропонує сім установлених профілів: Normal, Comfort, Eco, Sport, Smart, Sand і новий Snow зі спеціальними настройками для руху по снігу.

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

В оснащення Hyundai Palisade входить повністю світлодіодна головна оптика, віртуальна приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма, мультимедійна система з 10,25-дюймовим дисплеєм, підтримкою Apple CarPlay, Android Auto та сімома USB-портами, безпровідна зарядка для смартфонів, аудіосистема Infinity з об'ємним звучанням, проекційний дисплей. Система зв'язку з пасажирами задніх рядів оснащена режимом Rear Sleep Mode, коли звук не передається на задні динаміки.

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

У салоні Palisade можна нарахувати 16 підсклянників і вісім посадкових місць. Капітанські крісла з вентиляцією на другому ряду – опція.

Запустити двигун, налаштувати кліматичну установку, а також розблокувати двері можна віддалено через сайт MyHyundai.com або завдяки додатку Blue Link на смартфоні.

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

Список систем безпеки Palisade містить асистента запобігання фронтальних зіткнень з функцією визначення пішоходів, систему утримання в смузі, моніторингу сліпих зон, контроль поперечного трафіку ззаду, функцію безпечного виходу, контролюючу рух автомобілів при відкритті дверей, адаптивний круїз-контроль і систему моніторингу стану водія.

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

Hyundai Palisade – великий кросове компанії

Конкурентами Hyundai Palisade стануть Toyota Highlander, Honda Pilot і Nissan Pathfinder. Збирати кросовер будуть на заводі у корейському Ульсані. Продажі в США почнуться влітку 2019 року.

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