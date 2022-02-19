Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Nissan та Infiniti готують до виходу два електричні седани: дивіться тизер

  • 18
На тизерах показали електричні Nissan та Infiniti - фото 1
На тизерах показали електричні Nissan та Infiniti

Компанія Nissan анонсувала великі вкладення у збиральний майданчик у Кантоні, штат Міссісіпі. Японці інвестують у модернізацію виробництва 500 мільйонів доларів, щоб згодом поставити на конвеєр заводу два нові седани під шильдиками Nissan та Infiniti.

Обидві моделі дебютують у 2025 році, а поки що компанія опублікувала перший відеотизер новинок, пише Carcoops. Гайда дивитися, як виглядатимуть електричні седани.

Це цікаво: Найміцніше авто в історії: дивіться краш-тест гіперкара Rimac Nevera

На півторахвилинному відео електричні новинки Nissan і Infiniti явно виглядають як седани, що незвичайно, враховуючи зростаючий інтерес до кросоверів.

Жодних подробиць про них поки немає, проте за деякими даними, базою для обох може стати модульна платформа CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Вона лежить в основі Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech. Її розробили для моделей C- та D-класів: усього їх планується випустити 15, а загальний обсяг їх продажу до 2030 року має становити близько 1,5 мільйона екземплярів.

У листопаді 2021 року Nissan розповів про нову стратегію розвитку Nissan Ambition 2030, згідно з якою до кінця десятиліття більшість машин виробника будуть електрифіковані. У той же термін компанія зобов'язалася випустити лінійку з 23 моделей: 15 електрокарів та 8 гібридів із встановленням e-Power. А ще за 20 років Nissan має намір стати повністю вуглецево-нейтральним.

Читайте також: Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв

пропозиції партнерів
Новини