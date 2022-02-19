Nissan та Infiniti готують до виходу два електричні седани: дивіться тизер

Компанія Nissan анонсувала великі вкладення у збиральний майданчик у Кантоні, штат Міссісіпі. Японці інвестують у модернізацію виробництва 500 мільйонів доларів, щоб згодом поставити на конвеєр заводу два нові седани під шильдиками Nissan та Infiniti.

Обидві моделі дебютують у 2025 році, а поки що компанія опублікувала перший відеотизер новинок, пише Carcoops. Гайда дивитися, як виглядатимуть електричні седани.

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На півторахвилинному відео електричні новинки Nissan і Infiniti явно виглядають як седани, що незвичайно, враховуючи зростаючий інтерес до кросоверів.

Жодних подробиць про них поки немає, проте за деякими даними, базою для обох може стати модульна платформа CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Вона лежить в основі Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech. Її розробили для моделей C- та D-класів: усього їх планується випустити 15, а загальний обсяг їх продажу до 2030 року має становити близько 1,5 мільйона екземплярів.

У листопаді 2021 року Nissan розповів про нову стратегію розвитку Nissan Ambition 2030, згідно з якою до кінця десятиліття більшість машин виробника будуть електрифіковані. У той же термін компанія зобов'язалася випустити лінійку з 23 моделей: 15 електрокарів та 8 гібридів із встановленням e-Power. А ще за 20 років Nissan має намір стати повністю вуглецево-нейтральним.

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