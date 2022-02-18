Найміцніше авто в історії: дивіться краш-тест гіперкара Rimac Nevera

Компанія Rimac провела фінальні краш-тести 1914-сильного електричного гіперкара Nevera. Вони дозволять завершити сертифікацію моделі на американському та європейському ринках. Дивіться, як автівка впоралася з непростим завданням.

Попри те, що вартість однієї машини становить два мільйони доларів, творці гіперкара провели 45 технічних випробувань, у яких брали участь десять прототипів. У результаті заключного краш-тесту фахівці заявили, що побудували найміцніший автомобіль з тих, що будь-коли існували.

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Під час попередніх краш-тестів розробники тестували міцність конструкції під час лобового зіткнення об недеформований бар'єр, а також імітували аварії з іншими транспортними засобами. На завершальній стадії електричний Rimac Nevera зіштовхнули бічною частиною кузова з ліхтарним стовпом на швидкості 35 кілометрів на годину.

Фахівці продемонстрували, що навіть у момент такого серйозного удару конструкція гіперкара забезпечує безпеку пасажира. Причому після зіткнення інженери змогли без проблем відчинити пом'яті двері.

Під час краш-тесту манекен, який імітував пасажира, зазнав перевантаження у розмірі 25g, проте залишився неушкодженим. За словами розробників, попереднє цифрове моделювання аварій дозволило фахівцям заздалегідь спрогнозувати їхні результати. Завдяки розрахункам, інженери збудували гіперкар, питома жорсткість кузова на кручення якого склала 70 000 Нм/градус, що майже вдвічі перевищує характеристики інших суперкарів. Це означає, що електричний Rimac Nevera є найміцнішим автомобілем з будь-коли створених.

У листопаді минулого року компанія Rimac провела краш-тести гіперкара Nevera. Перед зіткненням із бар'єром 1914-сильний електрокар випробували на лісових дорогах.

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