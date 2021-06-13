Nissan розсекретив дату прем'єри нового спорткара

Спорткар Nissan нового покоління вперше був представлений у вересні 2020 року. Щоправда, тоді світ побачив прототип під назвою Z Proto. Тепер купе готове до виходу ринок: дебют серійної версії моделі Z відбудеться 17 серпня.

Презентація пройде в Нью-Йорку, оскільки американський ринок вважається для моделі ключовим. Цікаво, що постачати Nissan Z в Європу не планують, пише CNet.

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Судячи з численних шпигунських знімків, купе практично нічим не буде відрізнятися від торішнього концепту. Інтер'єр зможе похвалитися 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і мультимедійною системою з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Спорткар отримає 3,0-літровий бітурбомотор V6 потужністю 400 кінських сил і 6-ступінчасту механічну коробку передач. За доплату буде доступний 9-діапазонний "автомат".

За словами інсайдерів, ціни на новий Nissan Z у США будуть стартувати з позначки у 35 000 доларів. Це помітно дешевше головного конкурента – спорткупе Toyota GR Supra. Опціонально для купе будуть доступні: потужніші гальма Brembo, стабілізатори поперечної стійкості збільшеної товщини, шкіряна обробка салону, крісла з електрорегулюванням, підігрівом і вентиляцією, а також розширений набір електронних асистентів водія.

Через деякий час очікується поява і "зарядженої" версії Nismo. Але наразі жодних подробиць про неї поки немає.

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