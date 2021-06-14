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Nissan розсекретив дату прем'єри нового спорткара: дивіться фото

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Nissan Z - фото 1
Nissan Z / autoplus

Прем'єра серійної версії задньопривідного купе Nissan Z нового покоління відбудеться 17 серпня: спорткар отримає 400-сильний V6 і механічну коробку передач в базовій модифікації.

Спорткар Nissan нового покоління вперше був представлений у вересні 2020 року, але у вигляді прототипу під назвою Z Proto. Про це повідомляє hotcars.

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Тепер купе готове до виходу на ринок: дебют серійної версії моделі Z відбудеться 17 серпня. Презентація пройде в Нью-Йорку, оскільки американський ринок вважається для моделі ключовим. Постачати Nissan Z в Європу наразі не планують.

Судячи з численних шпигунських знімків, купе практично нічим не буде відрізнятися від торішнього концепту. Інтер'єр зможе похвалитися 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і мультимедійною системою з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Спорткар отримає 3,0-літровий бітурбомотор V6 потужністю 400 кінських сил і 6-ступеневу механічну коробку передач. За доплату буде доступний 9-діапазонний "автомат".

За словами інсайдерів, ціни на новий Nissan Z в США будуть починатися з 35 000 доларів, що помітно дешевше за головного конкурента, спорткупе Toyota GR Supra.

Nissan розсекретив дату прем'єри нового спорткара: дивіться фото - фото 463365

Nissan розсекретив дату прем'єри нового спорткара: дивіться фото - фото 463366

Nissan розсекретив дату прем'єри нового спорткара: дивіться фото - фото 463367

Nissan розсекретив дату прем'єри нового спорткара: дивіться фото - фото 463368

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