Красиво чи жахливо: пухнаста машина Кім Кардашян розсмішила інтернет

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала свою нову пухнасту машину і у такому вигляді Lamborghini ще не бачили.

Американська модель та бізнесвумен Кім Кардашян не припиняє дивувати прихильників своїми витівками. Але новенька її вигадка з авто викликала неабияке обговорення у соцмережах, передає Радіо MAXIMUM.

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Цього разу Кім прорекламувала нові білі плюшеві в'язані костюми, які незабаром запустить її бренд SKIMS. Але найбільше уваги привернув не лише незвичайний теплий одяг для літа, а й авто Lamborghini на фоні.

Машина також отримала плюшеве оздоблення і не лише всередині, а й ззовні. Дизайнери прикрасили навіть колеса. І поки хтось намагається зрозуміти, як швидко дощ знищить вигляд білого і пухнастого авто, то чимало користувачів звернули увагу на небезпеку через перегрівання.

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