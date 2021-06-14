На вулицях Львова сфотографували McLaren за пів мільйона доларів

В Україні вдалося зняти McLaren 720S Spider. Розкішний суперкар, вартість якого становить приблизно 500 тисяч доларів, помітили у Львові.

Цей McLaren 720S Spider вже не вперше бачать на вулицях українських міст. Раніше його кілька разів помічали в Києві. А цього разу у Львові. Фото опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

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Автомобіль має середнє розташування двигуна. Там у нього 4,0-літровий твін-турбо V8, який видає 720 кінських сил. Він дозволяє розганятися до першої сотні за 2,9 секунди, а до 200 км/год – за 7,9 секунди. Максимальна швидкість – 340 км/год.

720S доступний в чотирьох різних версіях: Spider, Velocity, GT3 і 765 LT. У Львові помітили модель саме в першому виконанні. Варіант в кузові кабріолет представили в 2018 році. Він важить 1516 кг, що трохи більше, ніж у звичайного купе.

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