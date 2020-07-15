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Maserati показала тизер розкішного електрокара: відео

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Maserati - фото 1
Maserati / carscoops

Яскравий тизер від Maserati демонструє силует гібридного седана, підтверджуючи, що він буде мати таку ж загальну форму, як і моделі Ghibli на базі ICE.

Ghibli Hybrid буде запущений з усіма тими ж візуальними модифікаціями, що і інша частина модельного ряду.

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Отже, ми очікуємо побачити переглянуті передні і задні частини авто, які будуть включати нові бампери і фари. У той час як зовнішній вигляд дизайну попереднього Ghibli почав показувати свій вік, саме в інтер'єрі автомобіль дійсно починає виглядати застарілим.

Особливості трансмісії Maserati Ghibli Hybrid зараз невідомі. У той час як Maserati просто називає цю модель "гібридною", очікується, що це буде гібридний плагін, перший у своєму роді від бренду. Аналітики очікують, що автомобіль з'явиться з 2,0-літровим турбованим чотирициліндровим двигуном, який з'єднаний з електродвигуном. Важко сказати напевно, скільки потужності буде мати автомобіль, але загальна потужність 325 л. с. виглядає доволі очікуваною.

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Джерело: carscoops
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