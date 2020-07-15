Mercedes-AMG представила свій найпотужніший суперкар

Ще восени 2014 року, практично відразу після прем'єри купе AMG GT, керівник спортивного підрозділу Mercedes Тобіас Моерс обіцяв журналістам, що рано чи пізно у моделі з'явиться екстремальна версія з позначенням Black Series, що посяде однойменну модифікації суперкара SLS AMG.

У підсумку чекати довелося майже шість років, але Моерс, який всього через кілька тижнів відправиться керувати "Астоном", перед зміною місця роботи все-таки виконав давню обіцянку: ми зустрічаємо AMG GT Black Series.

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Як і всі представники сімейства, суперкар "Чорної серії" оснащений чотирилітровим бітурбованим V8, але хоча той і заснований на M178, ступінь доробок виявився настільки пристойним, що йому присвоїли власний внутрішній індекс – M178 LS2. Агрегат отримав "плоский" колінвал, нові розподільчі вали та випускні колектори, збільшені турбокомпресори і інтеркулери – крім іншого. У результаті віддача піднялася до 730 к.с. і 800 Нм проти 585 к.с. і 700 Нм у дорожньо-трекового AMG GT R.

Двигун працює у парі з семиступінчастим роботом AMG Speedshift DCT, який був адаптований до збільшеного крутного моменту і переналаштований для використання на треку. Завдяки такому поєднанню задньопривідний суперкар розвиває 100 км/год за 3,2 секунди, а до 200 км/год – менш ніж за 9 секунд. Його максимальна швидкість досягає 325 км/год. Для порівняння, вищезгадана "ерка" набирає першу сотню на 0,4 секунди довше і може розігнатися лише до 318 км/год.

Над кузовом Mercedes-AMG GT Black Series дизайнери і фахівці з аеродинаміки працювали спільно. Результатом стала машина, схожа на гоночні AMG GT3 і GT4 навіть більше, ніж AMG GT R і AMG GT R Pro.

"Чорна серія" виділяється:

збільшеними радіаторними гратами Panamericana;

новою схемою розподілу повітряного потоку, що зменшує підйомну силу на передній осі та поліпшує охолодження гальмівних дисків;

карбоновим переднім сплітером, регульованим вручну за двома положеннями (street і race);

новим капотом з двома великими вентиляційними отворами;

додатковими бічними повітреводами для охолодження задніх гальм;

практично плоским днищем з поздовжніми ребрами, що направляють повітря до масивного заднього дифузора;

величезним антикрилом.

Солідний набір, що включає, як і в AMG GT R, активні аеродинамічні елементи, забезпечує GT Black Series притискну силу понад 400 кг на швидкості у 250 км/год.

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