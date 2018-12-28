Cadillac підготував лімітовану версію позашляховика Escalade

Компанія Cadillac підготувала спеціальну лімітовану версію позашляховика Escalade на честь 20-річного ювілею моделі.

Традиційно у таких випадках, зміни ювілейного видання моделі, що підготовлена на основі комплектації Platinum, стосуватимуться винятково декору.

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Лімітована серія Cadillac Escalade

Відмінними рисами версії Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition стали кузов, пофарбований у колір "чорний металік", салон, оброблений коричневою шкірою, темні хромовані колісні диски і червоні супорти. Автомобіль оснащений 6,2-літровим бензиновим двигуном V8, що видає 420 к.с. Мотор поєднується з автоматичною коробкою передач.

Вартість версії Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition становитиме 92 тисячі доларів.

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