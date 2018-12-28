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Cadillac підготував лімітовану версію позашляховика Escalade

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Cadillac Escalade - фото 1
Cadillac Escalade / news.21

Компанія Cadillac підготувала спеціальну лімітовану версію позашляховика Escalade на честь 20-річного ювілею моделі.

Традиційно у таких випадках, зміни ювілейного видання моделі, що підготовлена на основі комплектації Platinum, стосуватимуться винятково декору.

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Лімітована серія Cadillac Escalade - фото 298175
Лімітована серія Cadillac Escalade

Відмінними рисами версії Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition стали кузов, пофарбований у колір "чорний металік", салон, оброблений коричневою шкірою, темні хромовані колісні диски і червоні супорти. Автомобіль оснащений 6,2-літровим бензиновим двигуном V8, що видає 420 к.с. Мотор поєднується з автоматичною коробкою передач.

Вартість версії Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition становитиме 92 тисячі доларів.

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Джерело: media.cadillac
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