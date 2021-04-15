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Nissan представила обмежену серію спорткарів

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Nissan GT-R NISMO Special Edition - фото 1
Nissan GT-R NISMO Special Edition / caranddriver

Компанія Nissan представила новий спортивний автомобіль Nissan GT-R NISMO Special Edition. Вартість базової моделі починається від 210 тисяч доларів США.

Як повідомляє Car and Driver, автомобіль обладнаний подвійним 3,8-літровим турбодвигуном V-6 потужністю 600 кінських сил і обертовим моментом 481 Нм. Спорткар розганяється до 96 км/год за 2,8 секунди.

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Перші продажі в США очікуються восени цього року. Вартість базової моделі починається від 210 тисяч доларів США. Відзначається, що кількість вироблених автомобілів обмежена.

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Nissan представила обмежену серію спорткарів - фото 455712

Nissan представила обмежену серію спорткарів - фото 455713

Nissan представила обмежену серію спорткарів - фото 455714

Nissan представила обмежену серію спорткарів - фото 455715

Nissan представила обмежену серію спорткарів - фото 455716

Nissan представила обмежену серію спорткарів - фото 455717

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