Bentley представила кабріолет Continental GT Speed

Компанія Bentley представила найдинамічніший кабріолет у своїй історії – Continental GT Speed ​​Convertible на базі машини третього покоління. Флагманська модель з відкритим верхом отримала шестилітровий W12, а також складний дах, який можна скласти менш ніж за 19 секунд.

Bentley позиціює Continental GT Speed ​​Convertible як еталонний кабріолет. Він оснащений бітурбодвигуном W12 6.0, віддачу якого довели до 659 кінських сил і 900 Нм, і 8-ступеневим "роботом" з двома зчепленнями, пише Motor1.

Це цікаво: Стильний і спритний: Citroen представив флагманський кросовер C5 X

До "сотні" кабріолет розганяється за 3,7 секунди – на 0,1 секунди швидше за звичайний Continental GTC. Максимальна швидкість – 335 кілометрів на годину. Повнопривідний британський флагман обладнали активною пневмопідвіскою, 48-вольтовою електромеханічною системою придушення крену, а також вуглецево-керамічними гальмами.

Як і базовий кабріолет, версія Speed ​​оснащена дахом Z-fold, який можна скласти за 19 секунд на швидкості 50 кілометрів на годину натисненням однієї кнопки. Для м'якого верху є сім варіантів кольорів, включаючи сучасну інтерпретацію британського твіду – традиційного вовняного матеріалу. Особливі деталі екстер'єру GT Speed ​​Convertible – затемнена решітка радіатора, хромований логотип Speed ​​на передніх крилах і 22-дюймові колісні диски темного відтінку.

Ексклюзивний інтер'єр Continental GT Speed ​​Convertible виконаний з комбінації шкіри та штучної замші. Клієнтам доступні 15 основних і 11 додаткових варіантів обробки салону. Очікується, що перші кабріолети доставлять американським і європейським клієнтам у третьому кварталі 2021 року. Вартість моделі поки не розкривається.

У кінці березня компанія Bentley представила найдинамічніший цивільний автомобіль за понад 101-річну історію марки. Новий Continental GT Speed ​​розганяється до 100 кілометрів на годину всього за 3,6 секунди та розвиває максимальну швидкість 335 кілометрів на годину.

Читайте також: Новий і старий Porsche 911 Turbo S зійшлися у дрег-гонці: чим вона завершилася