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Bentley представила кабріолет Continental GT Speed
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Компанія Bentley представила найдинамічніший кабріолет у своїй історії – Continental GT Speed Convertible на базі машини третього покоління. Флагманська модель з відкритим верхом отримала шестилітровий W12, а також складний дах, який можна скласти менш ніж за 19 секунд.
Bentley позиціює Continental GT Speed Convertible як еталонний кабріолет. Він оснащений бітурбодвигуном W12 6.0, віддачу якого довели до 659 кінських сил і 900 Нм, і 8-ступеневим "роботом" з двома зчепленнями, пише Motor1.
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До "сотні" кабріолет розганяється за 3,7 секунди – на 0,1 секунди швидше за звичайний Continental GTC. Максимальна швидкість – 335 кілометрів на годину. Повнопривідний британський флагман обладнали активною пневмопідвіскою, 48-вольтовою електромеханічною системою придушення крену, а також вуглецево-керамічними гальмами.
Як і базовий кабріолет, версія Speed оснащена дахом Z-fold, який можна скласти за 19 секунд на швидкості 50 кілометрів на годину натисненням однієї кнопки. Для м'якого верху є сім варіантів кольорів, включаючи сучасну інтерпретацію британського твіду – традиційного вовняного матеріалу. Особливі деталі екстер'єру GT Speed Convertible – затемнена решітка радіатора, хромований логотип Speed на передніх крилах і 22-дюймові колісні диски темного відтінку.
Ексклюзивний інтер'єр Continental GT Speed Convertible виконаний з комбінації шкіри та штучної замші. Клієнтам доступні 15 основних і 11 додаткових варіантів обробки салону. Очікується, що перші кабріолети доставлять американським і європейським клієнтам у третьому кварталі 2021 року. Вартість моделі поки не розкривається.
У кінці березня компанія Bentley представила найдинамічніший цивільний автомобіль за понад 101-річну історію марки. Новий Continental GT Speed розганяється до 100 кілометрів на годину всього за 3,6 секунди та розвиває максимальну швидкість 335 кілометрів на годину.
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