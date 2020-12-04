Nissan показав на відео потужний оновлений Kicks

Компанія Nissan опублікувала коротке відео, на якому показала силует і деякі деталі кросовера Kicks 2021 модельного року у версії для північноамериканського ринку.

Судячи з тизера, масштаб поновлення буде порівнянний з індійським Kicks, який пережив рестайлінг в травні цього року.

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Очікується, що у моделі злегка підретушують передок: кросовер отримає збільшену V-образну решітку радіатора, звужену оптику і інші повітроводи. Салон здебільшого залишиться колишнім, однак Kicks можуть оснастити переглянутою панеллю приладів, іншим важелем перемикання передач і новою мультимедійною системою.

Ймовірно, північноамериканському Kicks дістанеться гібридна силова установка e-Power, що складається з 1,2-літрової бензинової турбочетверкі і електричного мотора, який живиться від 1,57-кіловатної літій-іонної батареї. Також в лінійці може зберегтися і нинішній 1,6-літровий чотирициліндровий мотор потужністю 124 кінські сили і 155 Нм крутного моменту.

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