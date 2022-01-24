Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена

Компанія Nissan підготувала лімітовану версію кросовера Juke під назвою Kiiro. Особливий Juke, з серйозним і водночас зухвалим іміджем, як описують його в Nissan, отримав яскраві акценти та незвичайний декор зовні та всередині.

Просуватиму його разом з новою стрічкою "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі, прем'єра якої запланована на 4 березня. Трохи раніше, наприкінці лютого, розпочнеться продаж Juke Kiiro, тираж якого – п'ять тисяч екземплярів, пише Motor.

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Juke Kiiro, розроблений у європейському центрі дизайну Nissan у Лондоні, відрізняється від стандартного компакт-кросу лише косметично. Його назва в перекладі з японської означає "жовтий", що відповідає яскраво-жовтим акцентам на бамперах та порогах, що контрастують із сірим кольором кузова Ceramic Grey. Інші особливості – 19-дюймові чорні легкосплавні колеса та візерунок по краях даху та на корпусах дзеркал.

Салон Juke Kiiro оброблений чорною тканиною та сірою штучною шкірою з жовтим простроченням на передній панелі, сидіннях і дверних картах. В іншому він повторює інтер'єр стандартного Juke з невеликим восьмидюймовим екраном мультимедійної системи й аналоговими клавішами.

Під капотом також нічого нового: у рух Juke Kiiro приводить та ж літрова бензинова "турботрійка" потужністю 114 кінських сил і 200 нм крутного моменту. Парою для неї може бути шестиступінчаста "механіка" або семидіапазонний преселективний "робот".

Загалом Nissan випустить п'ять тисяч екземплярів "Бетменського" Juke, 500 з яких призначені для Великої Британії, де модель була розроблена. Збиратимуть його на заводі марки в Сандерленді.

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