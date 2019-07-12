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Названі ціни на преміальний кросовер DS в Україні
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Новий елітний бренд PSA Group готовий завойовувати український ринок. Представництво компанії оголосило про старт продажів і озвучило ціни на преміальний кросовер DS 7 Crossback.
Новинка представлена в трьох комплектаціях: Performance Line, So Chic, Grand Chic. Різниця між ними лише в оснащенні та насиченості технологіями у вигляді системи активного утримання в смузі руху, наявності вентиляції сидінь, сенсорного відкриття багажника тощо.
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Під капотом DS 7 Crossback ховає дизельний дволітровий мотор потужністю 180 к.с. пов'язаний з автоматичною трансмісією. За замовчуванням тут вже є система електронного повного приводу Grip Control і фірмова підвіска DS Active Scan Suspension, яка аналізує дорожнє покриття попереду автомобіля і підлаштовується під складнощі дороги.
Але фішка цього автомобіля не тільки у витонченому екстер'єрі та детальних елементах Французи продумали салон до найдрібніших деталей. Зручність інструментаріїв, електронний дисплей, сенсорна панель управління мультимедійним комплексом і стильні клавіші. Це складно передати словами, це треба відчувати.
Ціни на новий кросовер стартують з позначки в 1 055 300 грн за стартову комплектацію зі спортивним ухилом, а за максимально оснащену версію доведеться викласти вже 1 266 300 грн.
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