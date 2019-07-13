Найменший кросовер Volkswagen з'явився в Україні

Німецький бренд Volkswagen оголосив про старт продажів компактного кросовера. VW T-Roc буде представлений в трьох комплектаціях і з одним мотором.

Представництво бренду на українському ринку запускає продажі компактного кросовера, який складе конкуренцію Toyota CH-R і Mazda CX-3. Головними відмінностями VW T-Roc стане можливість персоналізації екстер'єру та інтер'єру.

І ще: BMW представила концепт електромотоцикла в стилі ретро

Зауважимо, що розмірами VW T-Roc не поступається VW Golf 7 і навіть має меншу на 37 мм колісну базу (2603 мм) і на 24 мм довжину (4234 мм). VW T-Roc оснащується тільки 1,5-літровим бензиновим TSI потужністю 150 к.с. в парі з фірмовою коробкою DSG. Цей самий агрегат встановлюють в Skoda Karoq і Seat Ateca. Двигун має непогані показники динаміки з розгоном до перших 100 км/год за 8,4 секунди.

Українському покупцеві нададуть можливість вибрати одну з трьох комплектацій: Life, Style і Sport. І в базовій комплектації за 635, 495 грн вже присутні 6-дюймовий екран мультимедії, кондиціонер, мультифункціональне кермо, підігрів і парктроніки.

Читайте також: Названі ціни на преміальний кросовер DS в Україні