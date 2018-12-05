Nissan і Infiniti покажуть нові концепції EV у Детройті

Японський концерн розповів про плани на 2019 рік.

На автосалоні в Лос-Анджелесі, який відбувся у кінці листопада, компанія Nissan презентувала нові моделі Murano і Maxima. В Свою чергу в майбутньому році автовиробник планує презентувати прототип лінійки EV.

І ще: Pininfarina показала дизайн електрогіперкара за два мільйони доларів

Контепт Nissan

Як повідомив старший віце-президент по дизайну, на автосалоні в Детройті концерн презентує принципово новий електрокар, який продемонструє нові горизонти дизайну перспективних моделей. Також буде представлений концепт Infiniti, який базується на моделі Q Inspiration.

Повідомляється, що обидва прототипи обладнають модернізованими акумуляторами. Агрегати значно тонші, ніж попередні, що дозволить розміщувати його під підлогою транспортних засобів.

Контепт Infiniti

Читайте також: Skoda презентувала новий хетчбек Scala в оригінальному камуфляжі