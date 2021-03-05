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Дизельний Audi для участі у гонках Ле-Мана виставили на продаж
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Дилерський центр Art & Revs з Люксембургу виставив на продаж спортивний прототип Audi R18 TDI Ultra. Автомобіль на ходу – і цим він відрізняється від ще п'яти збережених примірників. Ціну продавець готовий назвати тільки за запитом.
Дебют Audi R18 TDI Ultra відбувся 10 грудня 2010 року на футбольному стадіоні Ауді Шпортпарк в Інгольштадті. Спортивний прототип, як і попередній йому R15 TDI, отримав дизельний двигун. Однак це був вже не V10 5.5, а всього лише V6 3.7, що розвиває 540 кінських сил (було 600). Агрегат забезпечили тільки одним турбокомпресором Garrett TR30R зі змінною геометрією, причому встановили його в розвалі блоку. Мотор був на 25 відсотків легшим за V10 і відрізнявся помірним апетитом.
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Відповідно до нового регламенту "24 годин Ле-Мана" Audi R18 TDI Ultra також оснастили шестиступеневою секвенталкою Xtrac і величезним "плавцем" -стабілізатором. Але головною інновацією стала технологія зниження ваги Audi ultra lightweight. Так, вуглепластиковий монокок R18 TDI Ultra зробили цільним. Масу зовнішніх панелей скоротили на 40 кілограмів. Коробка з електронним управлінням дозволила відмовитися від громіздкої пневматики, а оптимізація проходження потоків повітря через автомобіль позбавила від необхідності встановлювати кондиціонер.
До того ж R18 TDI Ultra першим з леманівських прототипів отримав світлодіодні фари – на них теж вдалося заощадити якісь грами. Що цікаво, ходові вогні тут виконані у вигляді цифри "1": натяк на лідируючу позицію в змагання. Так і сталося: у дебютній гонці 2011 року екіпаж команди Audi Sport Team Joest, який виступав під номером "2", посів перше місце, на 14 секунд випередивши переслідував його Peugeot 908 HDi FAP.
Виставлений на продаж Audi R18 TDI Ultra – один з шести уцілілих примірників леманівського прототипу і єдиний автомобіль з "живим" блоком управління двигуном. Машину використовували для тестів та омологації FIA, а потім ставили у резерв декількох гонок Міжконтинентального кубка Ле-Мана. Пізніше "Ультру" зробили схожою на гібридний R18 e-tron quattro, а у 2018 році повернули в Audi Sport, де її відновили в оригінальній специфікації.
Фахівцям автоспортивного відділення довелося замінити деякі деталі – і після цього автомобіль жодного разу не використовувався. Ресурс двигуна R18 TDI Ultra становить близько 10 тисяч кілометрів, коробки – близько 7 тисяч. Залишається питання ціни, яка цілком може доходити до 2 мільйонів євро.
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