Ніщо не трапляється двічі 2 сезон 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу

Серіал "Ніщо не трапляється двічі" завершився. 2 квітня на каналі СТБ вийшли фінальні 7 та 8 серії 2 сезону. Дивіться онлайн останні епізоди та читайте, чим закінчилася драматична історія.

Серіал "Ніщо не трапляється двічі" від Оксани Байрак підкорив глядачів неочікуваними поворотами та захопливими перипетіями. Дивіться розв'язку історії кохання тривалістю у 20 років!

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7 серія 2 сезон: Катруся вперше зустрінеться зі своєю мамою

Борис прилітає за дружиною на острів, але Маша його відкидає. Вона вирішила залишитись. Тим часом Катя Огнєва знаходить потайні двері в кабінеті батька, а за ними – підвал, у якому він утримує Машу Богданову. Дівчинка відразу ж вимагає пояснень від Вадима, і йому доведеться розповісти, хто така Маша насправді.

Дивитись онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 7 серія від 2-04-2020

Катя завжди думала, що мама померла, тож тепер прийняти її не так просто.

Катя

Рімас зустрічається у в'язниці зі своєю матір'ю Раїсою, після чого дівчина йде на немислиме – вона пропонує Зейні угоду. Якщо та допоможе витягнути Раїсу з тюрми, Рімас віддасть їй будинок Азіза.

А Глібу Стержакову вперше доведеться познайомитись зі своїм дядьком Германом…

8 серія 2 сезон: ФІНАЛ СЕРІАЛУ

Вранці Вадим приходить до спальні Маші та повідомляє, що збирається в місто у справах. Маша починає ревнувати Огнєва, адже думає, що у нього роман з Філоменою.

Але головний герой серіалу нагадує їй про написи на їхніх обручках: "ти – моє життя"…

Дивитися онлайн фінал Ніщо не трапляється двічі 8 серія від 2-04-2020

Маша

І поки Вадима немає вдома, Маша намагається всіма силами налагодити спілкування з донькою Катею, але дівчинка не дуже налаштована впускати в своє серце новоспечену маму. І врешті-решт просить її поїхати до своєї іншої родини. Маша вже готова здатися та зникнути з життя Каті, але несподівана поява Бориса змінює весь хід подій...

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