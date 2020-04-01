Ніщо не трапляється двічі 2 сезон 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал

Новий 2 сезон серіалу "Ніщо не трапляється двічі" не припиняє дивувати несподіваними перипетіями. 1 квітня на каналі СТБ вийшли 5 та 6 серії продовження стрічки. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету.

Серіал "Ніщо не трапляється двічі" – це драматична історія кохання тривалістю у 20 років. Стрічка Оксани Байрак сповнена любовними лініями та неочікуваними поворотами.

Серіал Спіймати Кайдаша 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020

Після закінчення подій першого сезону серіалу минуло 9 місяців. Тепер головні герої повинні розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя та своє кохання. А які перепони вони подолають і чим глядачів вразять нові серії – дивіться далі:

5 серія 2 сезон

У цій серії Алла нарешті знаходить своїх біологічних родичів.

Дивитись онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 5 серія від 1-04-2020

Дочка Азіза на його поминках хоче попрощатися з підлою Зейн. Але жінка розповість, що була його коханкою ще до появи Раїси, тому вважає себе законною спадкоємицею будинку. Рімас доведеться вигадувати, як діяти в такій ситуації. Це ще не всі таємниці її сім'ї.

До Аглаї на передачу повинна прийти Алла Суботіна, але жінка не в захваті від гості. На програму також прийде Побегайло з метою пролити світло на минуле успішної моделі. Виявиться, що історія Алли тісно пов'язана з історією Аглаї.

6 серія 2 сезон

У 6 серії 2 сезону в будинку Огнєва з'являється нова мешканка.

Дивитися онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 6 серія від 1-04-2020

Маша Богданова прибуває на острів – на місце, яке позначено на глобусі, який отримала разом з останньої лялькою. І Дівчина сподівається, що знайде Вадима і свою дочку.

Аглая прокидається в обіймах Микити, колишнього чоловіка Ірини Сергіївни. Раптовий телефонний дзвінок зруйнує її романтичний ранок. Новини жахливі – у її сина Гліба лейкоз, йому потрібна пересадка кісткового мозку від найближчого родича. Аглая Калініна піде на відчайдушний крок, щоб врятувати свою дитину.

Дивіться також: Ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині