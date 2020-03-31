Ніщо не трапляється двічі 2 сезон 3, 4 серія: дивитись онлайн серіал

Продовження серіалу "Ніщо не трапляється двічі" інтригує глядачів несподіваними перипетіями. 31 березня на каналі СТБ вийшли нові 3 та 4 серії 2 сезону українського серіалу. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету.

Серіал "Ніщо не трапляється двічі" 2 – це драматична історія, яка сповнена любовними лініями та неочікуваними поворотами. Дивіться історію кохання тривалістю у 20 років від Оксани Байрак!

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Після закінчення подій першої частини серіалу минуло 9 місяців. Тепер головні герої повинні розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя та своє кохання. Але які перешкоди вони подолають і чим глядачів вразять нові серії – дивіться далі:

3 серія 2 сезон

Маша Богданова перш за все хоче з'ясувати, звідки з'явилася ця таємнича лялька – подарунок від Алли для її доньки Іринки. Маша переконана, що ця лялька потрапила до її дитини не просто так.

Дивитись онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 3 серія від 31-03-2020

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Вікентій Петрович Потєхін зустрінеться в університеті з незнайомцем напередодні річниці смерті Юри. Незнайомець схожий з його покійним сином, як дві краплі води. Це відбивається на самопочуття чоловіка. Його погано і він попросить колишню дружину Жанну приїхати до нього.

Пізніше того ж вечора до їхнього будинку вломиться невідомий. Вікентій Петрович та Жанна зустрінуться віч-на-віч зі своїм минулим.

4 серія 2 сезон

У 4 серії 2 сезону стане відомо, які таємниці приховувала Жанна від свого чоловіка.

Дивитися онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 4 серія від 31-03-2020

Жанна Потєхіна зізнається, що покинула одного з двох новонароджених синів, а Вікентій дізнається, що у нього є ще одна дитина. Життя Германа могло скластися інакше. Невідомо, що робити героям серіалу – возз'єднати родину чи залишити все по-старому?

У будинку Огнєва вирують пристрасті. Філомена залишається переночувати після спільної вечері з Вадимом, але не в його ліжку. Вадим, своєю чергою, натякне дівчині, що його почуттів недостатньо для роману. Яка буде реакція Філомени?

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