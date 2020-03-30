Ніщо не трапляється двічі 2 сезон 1, 2 серія: дивитись онлайн серіал

Продовження серіалу "Ніщо не трапляється двічі" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Прем'єрні 1 і 2 серії 2 сезону українського серіалу вийшли на каналі СТБ 30 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету.

Серіал "Ніщо не трапляється двічі" 2 – це драматична історія, яка сповнена любовними лінія та неочікуваними поворотами далі. Це історія про кохання тривалістю у 20 років від Оксани Байрак.

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Минуло 9 місяців після закінчення подій першої частини серіалу. Тепер головні герої повинні розібратися з помилками минулого, щоб знайти справжнє життя та своє кохання. Але які перешкоди вони подолають і чим глядачів вразять нові серії – дивіться далі:

1 серія 2 сезон

Маша Богданова вже сім років не знає, що сталося з її донькою Катею. Вадим Огнєв, її колишній чоловік, викрав дитину з пологового будинку, і відтоді про місцеперебування дівчинки нічого не відомо. Єдина інформація, яка є у головної героїні серіалу, – Вадим і Катя, можливо, живуть в Південній Америці. Про це їй стало відомо від хлопця Алли Алекса, який сфотографував Вадима і Катюшу в Бразилії. Тепер це фото висить у квартирі Маші Богданової – і це все, що є у дівчини від її минулого…

Дивитись онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 1 серія від 30-03-2020

Маша з чоловіком Борею та їхньою дочкою Іринкою живуть у Батумі. До неї в гості приїжджає подруга дитинства Аллочка з подарунком для дівчинки. Тепер відома та успішна модель і прилетіла додому для участі в благодійному проєкті. Вона намагається умовити Машу більше не думати про Вадима та Катрусю, але напис, який Маша помітить на підставці іграшки, шокує її.

Для нового проєкту Аллі потрібно знайти свої дитячі фото, тому Маша та Алла вирушать до будинку покійної Ірини Сергіївни. Жінка, яка в минулому була коханкою Вадима Огнєва, виховала двох дівчат як своїх рідних доньок. Маша та Алла згадають своє дитинство та знайдуть старі знімки, які занурять їх в ностальгію. Але серед пожовклих фотокарток, Маша Богданова знайде те, що переверне весь її світ, – лист, в якому Ірина Сергіївна розповість всю правду про смерть батьків Маші.

2 серія 2 сезон

Герман Піковий, який напередодні вийшов з в’язниці, де відсидів за крадіжку статуетки, вирушає до свого спільника, щоб отримати свою частку за злочин. Герман повідомляє йому, що хоче тепер насолодитися вільним життям. Але той пропонує йому нову, дуже легку та прибуткову справу – потрібно вкрасти коштовну картину з дому професора Потєхіна Вікентія Сергійовича, а на її місце повісити копію. Але Герман Піковий ще не знає, що виглядає точно так само, як і загиблий син професора Юра Потєхіна.

Дивитися онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 2 серія від 30-03-2020

Маша Богданова намагається отямитись після того, як дізналася, що Ірина Сергіївна вбила її батьків. Вона не може повірити, що жінка, яка ростила її як свою доньку, могла приховувати всі ці роки таку таємницю. Але найголовніше – чи знав про це вбивство Боря, чоловік Маші та син Ірини Сергіївни? Дівчина вирушиє за роз'ясненнями до свого чоловіка.

У будинку Огнєва, точніше сеньйора Фуего, триває святкування його Дня народження. В гості до його доньки Каті заходить її вчителька танців Філомена, й вона явно симпатизує Вадиму. Але схоже сумному та закритому Огневу зовсім не до роману з яскравою дівчиною. Схоже, Вадим все ще не може забути Машу… Але й Марія ніяк не може викинути з голови колишнього чоловіка. Вона вирішує записати відео, в якому декількома мовами просить людей написати їй, якщо вони бачили Огнєва. І Вадим, який ніколи не переставав стежити за Машею в соцмережах, знаходить це звернення.

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