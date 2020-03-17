Ніщо не трапляється двічі 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Ніщо не трапляється двічі" стартував на каналі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія демонструють заплутану історію стосунків різних людей, яких життя звело разом. Дивіться онлайн перші епізоди!

Серіал "Ніщо не трапляється двічі" – це драматична історія, яка сповнена любовними лінія та неочікуваними поворотами далі. Це історія про кохання тривалістю у 20 років від Оксани Байрак.

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Дії починають розгортатися на початку 90-х. До військового містечка, яке розкинулося на кордоні з Грузією, прибуває молода та закохана пара. Це Катя і Діма Богданови. Молоді люди тільки розписалися, адже на дівчини вінчальна сукня. Проте на новоспечену наречену звернув увагу замполіт Вадим.

Далі історія розповідає про начальника застави, майора Іллю Калініна. У нього проблема на любовному фронті: він закоханий в директорку дитбудинку Ірину, але йому народила доньку Аллу жінка Раїса, яка хоче за майора заміж.

В той самий час, старша дочка майора Аглая вчиться в університеті в Москві. Вона закохана в одногрупника Юру, а він син дипломата. Раптом дівчина дізнається, що вона при надії.

Дивитись онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 1 серія від 16-03-2020:

У 2 серії драматичного серіалу Катя Богданова знайомиться з Іриною, яка працює директоркою дитбудинку. Замполіт Вадим з першого погляду закохується у Катю, проте у нього роман з Іриною.

Аж тут на прикордонній заставі проходять навчання, Вадим потрапляє в госпіталь, адже намагався рятувати життя хлопчика, який випадково потрапив у зону навчань.

Далі Аглая знайомиться з Лідією, яка є бабцею її коханого Юрія. Лідія, в минулому була зіркою опери, тож натякає Аглаї, що дівчина їм не рівня.

Дивитись онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі 2 серія від 16-03-2020:

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