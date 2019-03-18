Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки

У 90-і було не так багато вибору, як зараз, тому всі дивилися і слухали практично одне і теж. Це робило суспільство неабияк згуртованим, тож британський ілюстратор вирішив віддати данину цьому чудовому часу.

Британець Джим прославився у мережі малюнками в найпростішому графічному редакторі – Paint. Кілька своїх робіт він присвятив 90-м, зобразивши всі символи цієї епохи в картинках.

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Роздивіться уважно ці зображення: там ви знайдете чимало цікавого!

№1

Символи 90х

На цій картинці заховано безліч головних символів 90-х. Ось, кого ми змогли знайти: Альф, E.T. (Іншопланетянин), Сильвестр Сталлоне в образі Рембо, Арнольд "Термінатор" Шварценеггер, Робокоп, Черепашки-ніндзя, Зефірна людина з "Мисливців за привидами", вокалістка групи Eurythmics, хижа квітка з фільму "Крамничка жахів", "Жучий сік", головні лиходії жахів 90-х, які танцюють з Майклом Джексоном в стилі кліпу "Thriller", Run DMC, Девід Гассельгофф в образі "Лицаря доріг", гремлін Гізмо, майстер Йода в плащі і з плеєром, співак Прінс, скелет з серіалу "Байки зі склепу", лялька з серіалу "Скеля Фреглів", машина з "Назад в майбутнє", Галк Гоган, Хижак, Бой Джордж, Памела Андерсон з "Рятувальників Малібу", Містер Ті, що бореться з Аль Пачіно в образі Тоні Монтани з "Обличчя зі шрамом", Індіана Джонс, Pac-Man, Грейс Джонс, Супер-Маріо, Iron Maiden та інше.

№2

Ось кого ми знайшли тут: Білл Клінтон, Вілл Смітт з серіалу "Принц з Беверлі-Гіллз", покебол з "Покемонів", Дженніфер Еністон, агенти Малдер і Скаллі з "Секретних матеріалів", Ванілля Ійс з Біллом Гейтсом, Могутні рейнджери, Вупі Голдберг в образі черниці з фільму "Дій, сестра", Саддам Хусейн, Тупак Шакур, Ганнібал Лектер з "Мовчання ягнят", головні герої комедії "Світ Уейна", Spice Girls, тираннозавр з "Парку юрського періоду", Доусон з серіалу "Бухта Доусона", Робер Де Ніро, а також тамагочі, фішки POG, мобільний телефон з антеною тощо.

№3

Символи 80-90х

Цей малюнок належить іншому автору, та й зображені на ньому здебільшого персонажі з 80-х, які в будь-якому випадку дійшли до нас тільки в 90-х. Цього разу ми пропонуємо вам самим знайти знайомих персонажів. Пишіть в коментарях, кого ви впізнали!

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