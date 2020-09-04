Nintendo відродить культову ігрову приставку до 35-річчя серіалу Super Mario: відео

Nintendo провела онлайнову презентацію до 35-річчя ігрового серіалу Super Mario. На честь цієї події японська компанія зробила кілька гучних анонсів, серед яких відродження культової кишенькової ігрової приставки Game & Watch: Super Mario Bros.

На створення Game & Watch: Super Mario Bros Nintendo надихнули оригінальні ігрові системи Game & Watch, що випускалися нею у 1980-х роках. Вони містили по одній грі і могли використовуватися як годинник, тоді як нова версія запропонує відразу кілька вбудованих ігор (Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels і Game & Watch: Ball в стилі Маріо), а також кольоровий екран.

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Портативна приставка отримає зручну хрестовину, а вбудована функція годинника буде доповнена 35 анімаціями з персонажами ігрових серій Nintendo. Вартість гаджета на старті продажів складе 50 доларів.

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