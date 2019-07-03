Nintendo: у мережі з'явилося зображення нової консолі

У мережі з'явилося неофіційне зображення майбутньої консолі Nintendo, яка стане наступником Nintendo Switch. Крім цього, зараз японська компанія готує відразу дві приставки.

Поки відомо, що майбутня новинка називається Nintendo Mini Switch 2 і буде являти собою зменшену версію оригінальної Nintendo Switch, випущеної у 2017 році.

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До цього в інтернеті з'явилася інформація про підготовку виробником відразу двох приставок, одна з яких буде лише працювати портативно.

Інформація про дату анонса поки не надходила. Що стосується другої моделі приставки, то ходять чутки, що вона отримає підтримку 4K-відео.

Майбутня консоль Nintendo

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