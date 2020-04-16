Nintendo покаже дві нові приставки Switch: одна з них – бюджетна

Минулого літа японський гігант випустив оновлену версію Nintendo Switch, яка стала дійсно автономною, а також більш продуктивною. Проте, компанія вирішила не зупинятися і на цьому, тому на ринку варто очікувати появи нових консолей від корпорації.

Як повідомляється, в коді свіжого оновлення, яке принесло консолям Nintendo довгоочікувані функції, виявилося згадування якогось пристрою з ідентифікатором nx-abcd.

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В Nintendo подібні ідентифікатори характеризує форм-фактор пристрою, і nx-abcd – абсолютно новий.

Тобто це буде виключно домашня приставка Nintendo, причому, можливо, дуже дешева. Втім, непогана ціна за відсутність автономності і компактності. Далеко не кожен хоче возитися з приставкою в рюкзаку, тому можливість заощадити для деяких користувачів буде тільки в радість. Щоправда, про ціни і характеристики говорити наразі рано.

Nintendo

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