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Nintendo покаже дві нові приставки Switch: одна з них – бюджетна
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Минулого літа японський гігант випустив оновлену версію Nintendo Switch, яка стала дійсно автономною, а також більш продуктивною. Проте, компанія вирішила не зупинятися і на цьому, тому на ринку варто очікувати появи нових консолей від корпорації.
Як повідомляється, в коді свіжого оновлення, яке принесло консолям Nintendo довгоочікувані функції, виявилося згадування якогось пристрою з ідентифікатором nx-abcd.
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В Nintendo подібні ідентифікатори характеризує форм-фактор пристрою, і nx-abcd – абсолютно новий.
Тобто це буде виключно домашня приставка Nintendo, причому, можливо, дуже дешева. Втім, непогана ціна за відсутність автономності і компактності. Далеко не кожен хоче возитися з приставкою в рюкзаку, тому можливість заощадити для деяких користувачів буде тільки в радість. Щоправда, про ціни і характеристики говорити наразі рано.
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