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Гаджет у вигляді персня допоможе діагностувати коронавірус

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Гаджет для діагностування коронавірусу - фото 1
Гаджет для діагностування коронавірусу / resourcingstrategies

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско розробили розумний перстень, який визначає, чи хвора людина на COVID-19. Як це працює?

Гаджет ставить діагноз навіть в тому випадку, якщо його власник переносить коронавірус безсимптомно. У випробуваннях новинки взяли участь 50 людей. Вони носили перстень протягом декількох тижнів, бо тільки безперервний моніторинг може визначити захворювання.

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У 38 пацієнтів підвищення температури було виявлено ще до того, як проявилися інші симптоми, а у деяких хвороба протікала непомітно. За задумом інженерів, гаджет з'єднується з мобільним додатком і відстежує не тільки температуру тіла, але і частоту дихання, стан сну і бадьорості, фіксує серцевий ритм. Ці показники також дозволяють визначити наявність вірусу в організмі.

Найближчим часом до тестування пристрою збираються залучити ще більше людей, розумні персні вже видали лікарям однієї з клінік. Вчені сподіваються, що їхній винахід допоможе виявити інфікованих на ранніх стадіях, а значить, ці люди зможуть раніше ізолюватися і не заразять інших.

Гаджет у вигляді персня допоможе діагностувати коронавірус - фото 439548

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Джерело: medicalxpress
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