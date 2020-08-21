Німецький університет роздасть по 1,6 тисячі євро ледарям

Університет образотворчих мистецтв в німецькому місті Гамбург збирається надати гранти на неробство громадянам, які готові нічого не робити. Розмір стипендії становить 1,6 тисячі євро. Будуть відібрані три людини.

Охочим отримати грант слід до 15 вересня надати візуальну презентацію і переконати журі, що їхня сфера "активного байдикування" важливіша за інші. Слід відповісти на питання: "Що ви не хочете робити? Як довго ви не хочете це робити? Чому не робити це так важливо? Чому ви – найкращий кандидат?".

І ще: Учені виявили несподівану користь від безсоння

Як зазначив автор ініціативи Фрідріх фон Боррис, нічого не робити не так вже й легко. "Якщо ви пообіцяєте взагалі не рухатися протягом тижня, це буде вражаюче. Якщо ви ставите собі за мету не рухатися і не думати, ще краще", – розповів Боррис.

Він також додав, що цей експеримент має серйознішу мету: "Як перевернути з ніг на голову суспільство, побудоване навколо перемог і досягнень".

Читайте також: Дослідники з'ясували, на скільки збільшився робочий день під час карантину