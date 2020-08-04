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Коронавірус Карантин

Дослідники з'ясували, на скільки збільшився робочий день під час карантину

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Дослідники з'ясували, на скільки збільшився робочий день під час карантину - фото 1

Пандемія коронавірусу диктує свої правила. Через введення карантинних заходів люди почали працювати віддалено, що й повпливало на тривалість робочого дня. Крім цього, стало більше зустрічей та листувань. Про це свідчить дослідження американського Національного бюро економічних досліджень.

Дослідники проаналізували тривалість робочого дня приблизно 3,1 мільйона співробітників з 21 тисячі компаній, які розташовані у 16 містах Північної Америки, Європи та Близького Сходу. Вони порівняли поведінку працівників протягом двох восьмитижневих періодів: до і після початку пандемії Covid-19.

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Дослідники аналізували дані про інтенсивність використання електронної пошти та інформацію про наради. Вони прийшли до висновку, що робочий день в середньому збільшився на 48,5 хвилин, кількість зустрічей – приблизно на 13%. Також люди відправляють за день в середньому на 40% більше електронних листів своїм колегам.

У деяких містах, серед яких Лос-Анджелес і Чикаго, середня тривалість робочого дня вже повернулася до докарантинного рівня.

Дослідники з'ясували, на скільки збільшився робочий день під час карантину - фото 419121

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Джерело: bloomberg
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