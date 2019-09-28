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Німецький суд визнав похмілля хворобою, і ось чому
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У Німеччині суд вирішив, що стан похмілля є своєрідним захворюванням. І є цілком логічні пояснення, з якими неможливо посперечатися. Однак це не причина прогуляти роботу.
Суд у Німеччині прийшов до рішення, що похмілля можна назвати хворобою, оскільки воно "тимчасово змінює нормальний стан організму". Тому і лікувати потрібно цей стан медпрепаратами. І якщо вас цікавить, чому ж німці так хвилюються про наслідки гучних вихідних, то вся ця історія почала із реклами одного із засобів проти похмілля.
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Річ у тому, що проти компанії, яка займається виготовленням напоїв, які рекламують у якості засобів для профілактики та лікування похмілля, висунули позов. Мовляв, компанія порушила закон, оскільки називає свою продукцію ліками.
Це складне питання змусило суд тягнутися доволі довго, але врешті було прийнято єдине рішення задовольнити позов. А все тому, що похмілля можна назвати хворобою, отже продукти харчової компанії не можуть називатися препаратами для його лікування.
"Під хворобою можна розуміти навіть невеликі та тимчасові порушення нормального стану чи нормальної життєдіяльності організму, у тому числі втому, нудоту та головний біль", – заявили в суді.
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