Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото

Талановитий фотограф у своїй 28 встиг побувати у десятках різних країн, а найкрасивіші місця зафіксував на камеру. Хоч пандемія і зменшила шанси на подорожі, але можна відправитись у віртуальну мандрівку цими фото.

Знайомтесь, Тімо Хайнц (Timo Heinz) – 28-річний фотограф родом з Баварських Альп. За свій незначний вік він встиг об'їхати понад 20 країн, а також жив в Ісландії, Новій Зеландії, Австралії, Канаді та Норвегії.

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А почала історія Тімо лише у 2016 році, коли він вирішив спонтанно прокататись північними районами Швеції, щоб побачити на власні очі північне сяйво. Тоді зйомка була для нього лише хобі, але неймовірне природне явище настільки вразило Хайнца, щоб він вирішив фотографувати серйозно. Зараз хлопець активно ділиться кадрами з мандрів на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього вже 11 тисяч підписників. Зацініть!

Джерело фото: instagram.com/globetrottingtimo

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