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Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото

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Німець мандрує світом - фото 1
Німець мандрує світом / instagram.com/globetrottingtimo

Талановитий фотограф у своїй 28 встиг побувати у десятках різних країн, а найкрасивіші місця зафіксував на камеру. Хоч пандемія і зменшила шанси на подорожі, але можна відправитись у віртуальну мандрівку цими фото.

Знайомтесь, Тімо Хайнц (Timo Heinz) – 28-річний фотограф родом з Баварських Альп. За свій незначний вік він встиг об'їхати понад 20 країн, а також жив в Ісландії, Новій Зеландії, Австралії, Канаді та Норвегії.

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А почала історія Тімо лише у 2016 році, коли він вирішив спонтанно прокататись північними районами Швеції, щоб побачити на власні очі північне сяйво. Тоді зйомка була для нього лише хобі, але неймовірне природне явище настільки вразило Хайнца, щоб він вирішив фотографувати серйозно. Зараз хлопець активно ділиться кадрами з мандрів на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього вже 11 тисяч підписників. Зацініть!

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421043

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421044

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421045

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421046

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421047

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421048

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421049

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421050

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421051

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421052

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421053

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421054

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421055

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421056

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421057

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421058

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421059

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421060

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421061

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421062

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421063

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421064

Німецький фотограф показує неймовірні мандри світом: яскраві фото - фото 421065

Джерело фото: instagram.com/globetrottingtimo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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