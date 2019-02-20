Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри

Талановита фотограф-самоучка мандрує Швейцарією, показуючи найкрасивіші пейзажі та надихаючи досліджувати країни. Досі вагаєтесь, чи варто їхати у подорож?

Знайомтесь, Еріка Малоне (Erica Manole) – фотограф з містечка з доволі неоднозначною назвою Парадізо у Швейцарії. Жінка фокусує увагу на найкрасивіших куточках своєї країни, чому і присвячує весь свій час. Фото природи та міст, зроблені у вдалий момент – ось, що можна побачити у роботах Еріки. Тому не дивно, що за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 163 тисячі користувачів: Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/swissmonamour

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