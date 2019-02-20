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Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри

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Швейцарія у яскравих фото - фото 1
Швейцарія у яскравих фото / instagram.com/swissmonamour

Талановита фотограф-самоучка мандрує Швейцарією, показуючи найкрасивіші пейзажі та надихаючи досліджувати країни. Досі вагаєтесь, чи варто їхати у подорож?

Знайомтесь, Еріка Малоне (Erica Manole) – фотограф з містечка з доволі неоднозначною назвою Парадізо у Швейцарії. Жінка фокусує увагу на найкрасивіших куточках своєї країни, чому і присвячує весь свій час. Фото природи та міст, зроблені у вдалий момент – ось, що можна побачити у роботах Еріки. Тому не дивно, що за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 163 тисячі користувачів: Зацініть!

І ще: Названо найзручніше місце в літаку


Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308763

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308764

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308765

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308766

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308767

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308768

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308769

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308770

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308771

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308772

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308773

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308774

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308775

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308776

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308777

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308778

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308779

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308780

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308781

Ефектні фото Швейцарії від Еріки Малоне, які надихають на мандри - фото 308782

Джерело всіх фото: instagram.com/swissmonamour

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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