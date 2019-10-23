Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото

Фотограф з Німеччини знає, як змусити людей більше подорожувати та досліджувати світ. Він ділиться яскравими кадрами зі своїх мандрівок, від яких важко відвести погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Ханнес Беккер (Hannes Becker) – фотограф та блогер з Німеччини, який обожнює подорожі та пейзажну зйомку. Хлопець виріс у сільській місцевості, тому відчуває особливу тягу до природи. Відтак, де б він не був, обов'язково знайде атмосферне місце, де можна відпочити душею. До того ж, всіма своїми роботами Ханнес ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 1,4 мільйона підписників!

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Джерело всіх фото: instagram.com/hannes_becker/

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