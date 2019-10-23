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Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото

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Захопливий світ Ханнеса Беккера - фото 1
Захопливий світ Ханнеса Беккера / instagram.com/hannes_becker/

Фотограф з Німеччини знає, як змусити людей більше подорожувати та досліджувати світ. Він ділиться яскравими кадрами зі своїх мандрівок, від яких важко відвести погляд. Зацініть!

Знайомтесь, Ханнес Беккер (Hannes Becker) – фотограф та блогер з Німеччини, який обожнює подорожі та пейзажну зйомку. Хлопець виріс у сільській місцевості, тому відчуває особливу тягу до природи. Відтак, де б він не був, обов'язково знайде атмосферне місце, де можна відпочити душею. До того ж, всіма своїми роботами Ханнес ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 1,4 мільйона підписників!

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Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363268

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363269

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Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363276

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363277

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363278

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363279

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363280

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363281

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363282

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363283

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363284

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363285

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363286

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363287

Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото - фото 363288

Джерело всіх фото: instagram.com/hannes_becker/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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