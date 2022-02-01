Німецький аристократ усиновив дорослого чоловіка: для чого він це зробив

Американець німецького походження Фредерік Принц фон Ангальт усиновив дорослого сина свого друга. Бездітний аристократ знайшов спадкоємця, який отримає його титул і подбає про нього

Так, 78-річний Фредерік, найбільш відомий як 9 та останній чоловік кінозірки Жа Жа Габор, розповів свою історію у документальному серіалі "Дорослі, які усиновили дорослих". У ньому він зізнався, що шукає спадкоємця, зокрема й у соцмережах, пише The New York Post.

І ще: Психолог назвав 12 питань, які дуже важливі для стосунків після 6 місяців

"Я зробив це на телебаченні з метою показати самотнім людям, що вони не зобов'язані залишатися на самоті. Ви можете зробити прийомною дитиною дорослого, яка допомагатиме вам", – зазначив аристократ. Зараз Принц фон Ангальт, який мешкає в Лос-Анджелесі, вже знайшов спадкоємця. Ним став син його друга, 27-річний Кевін Фойхт. Хлопець народився в Німеччині та навчався в університеті в Санта-Барбарі.

"Я приїжджав до Лос-Анджелеса на вихідні. Мій батько – друг Фредеріка, і він пропонував залишатися в його будинку. Ми з Фредеріком домовилися, що якщо я допомагатиму по дому, готуватиму, працюватиму з ним за комп'ютером, стежити за тим, щоб рахунки оплачувалися, а деякі вдалося зменшити, я можу залишатися", – уточнив Фойхт.

Як запевняє Принц фон Ангальт, батьки хлопця були не проти усиновлення. Кевін має старшу сестру, яка зможе про них подбати.

Цікаво, що Фредеріка також усиновили у дорослому віці. Його звали Ганс Ліхтенберг, поки у 36 років він не став прийомним сином вигнаної із сім'ї німецької принцеси Марії Августи Ангальтської. В обмін на титул, який допоміг Фредеріку "відкрити багато дверей" і одружитися з відомою актрисою, він перераховував гроші на утримання своєї прийомної матері.

Принц фон Ангальт стверджує, що отримав спадщину після смерті Габора і має намір залишити його Кевіну.

Читайте також: Через скільки років ви почуватиметеся щасливими у шлюбі: цікаве дослідження