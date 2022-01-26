Через скільки років ви почуватиметеся щасливими у шлюбі: цікаве дослідження

Мабуть, найкорисніше та життєствердне дослідження останніх років провели вчені одразу двох навчальних закладів: Державного університету штату Пенсільванія та Університету Брігама Янга.

Результат дослідження було опубліковано в журналі "Соціальні зв'язки та прийняття рішень" під назвою "Зміни у стосунках між подружжям у спільному житті". Дізнайтеся, через скільки років ви почуватиметеся щасливими у шлюбі.

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Треба віддати належне вченим і відзначити, що недаремно вони одержують свої гранти: роботу вони провернули грандіозну. Вони опрацювали дані 2034 одружених пар різного віку (середній серед жінок становив 35 років, серед чоловіків – 37 років).

Протягом усього свого шлюбу пари періодично заповнювали анкети, спрямовані на те, щоб виявити ступінь їхньої задоволеності стосунками з чоловіком чи дружиною. З'ясувалося те, що не може не тішити.

Якщо перші 20 років подружнього життя рівень задоволеності шлюбом стабільно знижувався, то після фатальної позначки у 20 років – та-да-да-дам, барабанний дріб – подружжя починало наново отримувати задоволення один від одного!

Попри те, що розлучення у наші дні явище популярне, багато пар таки живуть один з одним все життя, – пояснили дослідження вчені. – І якщо ми подивимося на ці стосунки у тривалій перспективі, то побачимо, що рівень щастя та якість спілкування залишається високим, а розбіжностей дедалі менше.

Також учені зазначили, що чим довше люди перебувають у шлюбі, тим більше цінують один одного і, зрозуміло, це робить їх щасливішими.

Воно і зрозуміло: якщо після п'яти років шлюбу ще можна зізнатися собі, що це була помилка, то коли витратив на людину двадцять років, не залишається нічого іншого, як бути задоволеним. Але це не точно...

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