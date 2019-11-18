Німецькі вчені попередили про наслідки шопоголізму

Чимало людей вирішує пройтись магазинами, коли почуваються не надто добре. Саме шопінг стає своєрідним рятувальним кругом від негативних емоцій. Однак надто відчайдушні покупки насправді зовсім не покращують ситуацію. Детальніше читайте далі.

Психологи з Німеччини заявляють, що шопоголізм повинен бути на рівні з азартними іграми, адже є психічним розладом. А з розвитком інтернет-покупок людям доволі складно контролювати ситуацію.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Існують випадки, коли шопоголіки здатні викинути всі свої заощадження просто для того, щоб купити насправді не найнеобхідніші предмети, одяг чи тому подібне. Ситуація доходить до межі, коли людям починає бракувати коштів та найпростіші та життєво потрібні речі.

Це підтвердило дослідження, у рамках якого 122 осіб із неконтрольованим шопінгом в інтернеті обстежили лікарі. У кожного були симптоми підвищеної тривожності та депресії. Важливим нюансом є те, що все це зовсім не залежало ні від соціального статусу, ні від рівня освіти. А найбільше страждає саме молодь.

Чим небезпечна надмірна любов до шопінгу

"Ейфорія від шопінгу схожа на відчуття від алкоголю або наркотиків. У короткостроковій перспективі, коли у вас падає самооцінка, ви відчуваєте себе невпевнено, шопінг здатний допомогти позбутися від негативу. Але у залежності від нього є багато спільних рис з поведінковими розладами, і вона здатна серйозно вплинути на життя людини", – наголошує директор реабілітаційного центру для людей з залежностями Леон Марш.

Читайте також: Дослідники виявили сім типів фейкових новин