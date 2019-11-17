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Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 18 – 24 листопада 2019!
Передостанній тиждень листопада принесе нові враження багатьом знакам Зодіаку, а комусь доведеться попітніти над тим, щоб покращити стосунки у парі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 18.11 – 24.11
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 18, 22
- Несприятливі дні: 19, 20
Овнам у стосунках новий тиждень принесе чимало приємних пригод, однак короткі романи можуть викликати у представників цього знаку доволі неоднозначні емоції. Добре подумайте, чи справді вам це все потрібно. А от самотнім Овнам краще зосередити увагу на самореалізації та втіленні мрій, а тоді замислюватись над пошуком пари.
Телець
- Сприятливі дні: 22, 24
- Несприятливі дні: 19, 21
Зорі радять Тельцям не думати, що можна кардинально змінити ситуацію в особистому життя через раптові рішення. Інколи краще згадати про порозуміння та м'якість, а не надмірну настирливість. Зосередьтесь на позитивному і спробуйте менше дратуватись через дрібниці. Часто саме розмови допомагають вирішити більшість проблем.
Близнюки
- Сприятливі дні: 21, 24
- Несприятливі дні: 19, 22
У Близнюків новий тиждень може стати доленосним, тому тим, хто відчуваю потребу рухатись далі, варто звернути увагу на те, чи справді ці стосунки настільки важливі. А от самотнім представникам цього знаку може пощастити більше, адже можливі романтичні зустрічі та порція натхнення.
Рак
- Сприятливі дні: 18, 23
- Несприятливі дні: 21, 24
Ракам зорі радять налаштуватись на романтичну хвилю, менше перейматись через дрібниці та вірити у щось світле, а не зважати на дрібний негатив. До кінця тижня доля підкине вам чимало шансів покращити стосунки, а також зрозуміти, що ж ви відчуваєте.
Лев
- Сприятливі дні: 21, 24
- Несприятливі дні: 18, 19
У Левів доволі комфортний тиждень у всіх сферах життя. Вам може здатись, що все виходить з-під вашого контролю, але інколи доля сама вирішує, як насправді класно влаштувати життя. Спробуйте вгамувати свої бурхливі емоції та думати про щось хороше.
Діва
- Сприятливі дні: 20,24
- Несприятливі дні: 18, 21
У Дів очікується приємний тиждень для свіжих вражень, знайомств та ідей. Спробуйте спрямувати всю свою романтичну енергію на втілення давніх цілей та мрій, адже любов вас найбільше мотивує рухатись вгору. Чому б не отримати від цих світлих емоцій ще й користь?
Терези
- Сприятливі дні: 18, 22
- Несприятливі дні: 19, 24
Терезам продовжують заздрити чимало знаків Зодіаку, адже ваше уміння врівноважувати ситуацію допомагає у різних сферах життя. Однак зорі радять менше звертати увагу на дрібні непорозуміння, які ви також одразу намагаєтесь виправити. Це життя, і нічого ідеального насправді не існує, тому розслабтесь.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 19, 22
- Несприятливі дні: 18, 24
Скорпіонам цього тижня доведеться попітніти, щоб довести своєму оточенню, що вони не останні егоїсти. І з друзями, і в стосунках потрібно буде докласти зусиль, щоб не втратити нитку взаєморозуміння та гармонії. Приділіть більше уваги та турботи своїм близьким.
Стрілець
- Сприятливі дні: 18, 23
- Несприятливі дні: 19, 22
Самотній Стрільцям може пощастити зустріти потенційного партнера, який, на диво, матиме чимало подібних інтересів. Однак не варто одразу ж стрибати в море незвіданих стосунків. А от закоханим Стрільцям варто більше часу приділяти своїй половинці, адже ви надто розслабились.
Козеріг
- Сприятливі дні: 19, 24
- Несприятливі дні: 22, 23
Новий тиждень приносить нові виклики для Козерогів, тому не варто розпорошуватись на дрібниці. Також краще не сваритись на пустому місці, а шукати компроміси. Це єдиний варіант, за якого ваші стосунки стануть міцнішими, а не отримають свіжі перешкоди.
Водолій
- Сприятливі дні: 22, 24
- Несприятливі дні: 18, 20
У Водоліїв свіжий тиждень буде доволі насиченим, тому варто правильно розподілити час, щоб встигнути зробити все задумане. Думайте про позитивне, а також більше мрійте, адже ви можете отримати значно більше від життя.
Риби
- Сприятливі дні: 20,21
- Несприятливі дні: 19,24
Зорі радять Рибам цього тижня приділити час не лише роботі, а й собі та своїм близьким. Найближчі дні принесуть однаково і позитивних і негативних моментів, однак не варто засмучуватись, а пора розставляти пріоритети. Ви надто суворі у стосунках, тому краще це змінити, якщо ви не хочете втратити близьких людей.
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