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Німецькі вчені назвали найкращий продукт для чоловічого здоров'я

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Статеве життя - фото 1
Статеве життя / iemiller

Продовжити статеве життя допоможуть 9 ложок оливкової олії в тиждень. Дослідники з Мюнхена розповіли про результати спостережень.

На думку німецьких фахівців, наявність в раціоні оливкової олії – простий, ефективний і доступний спосіб поліпшити чоловіче здоров'я. Також від еректильної дисфункції організм захистить середземноморська дієта.

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Імовірність імпотенції у чоловіків, як стверджують дослідники, знижується на 40% при щотижневій дозі оливкової олії.

Оливкова олія покращує статеве життя - фото 273260
Оливкова олія покращує статеве життя

9 ложок в тиждень діють краще, ніж знаменита віагра, – йдеться в доповіді дослідників з Німеччини.

Вчені розповіли, що середземноморська дієта з великою кількістю оливкової олії підвищує циркуляцію в чоловічих статевих органах, ефективно впливає на кровоносні судини.

При дотриманні правил збалансованої середземноморської дієти ризик імпотенції знижується до 40% в старшому віці, – заявила професор Христина Черісоху.

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Джерело: thesun
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